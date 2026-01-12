Main Menu

कबाड़ के गोदाम में भीषण अग्निकांड, लाखों का सामान जलकर राख

Edited By Urmila,Updated: 12 Jan, 2026 06:03 PM

a massive fire broke out in a scrap warehouse

बरनाला शहर के तर्कशील चौक के पास स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आज तड़के भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसके कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया।

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): बरनाला शहर के तर्कशील चौक के पास स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आज तड़के भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसके कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा प्लास्टिक, गत्ता तथा अन्य ज्वलनशील सामान पूरी तरह नष्ट हो गया।

जानकारी के अनुसार, यह आग तड़के करीब 3:25 बजे लगी। जब आस-पास रहने वाले लोगों ने गोदाम से आग की ऊंची लपटें और घना धुआं निकलते देखा, तो तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग को दी। गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया।

fire incident

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए फायर अधिकारी जसप्रीत बाठ ने बताया कि उन्हें करीब 3:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत और लंबे प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था।

और ये भी पढ़े

    फायर अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। गोदाम मालिक के अनुसार अचानक लगी इस आग ने उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।

    बरनाला पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। शहरवासियों ने मांग की है कि रिहायशी इलाकों के निकट मौजूद ऐसे गोदामों में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण होने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

