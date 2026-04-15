अंबेडकर जयंती जुलूस पर बवाल! 5 महिला सहित 23 लोग गिरफ्तार

जिले में आंबेडकर जयंती के अवसर पर जुलूस के दौरान पथराव की घटना के सिलसिले में पांच महिलाओं समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार यह घटना मंगलवार को सहावर...

कासगंज: जिले में आंबेडकर जयंती के अवसर पर जुलूस के दौरान पथराव की घटना के सिलसिले में पांच महिलाओं समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार यह घटना मंगलवार को सहावर थानाक्षेत्र के चहका गुनार गांव में हुई, जब डॉ. बी आर आंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा (जुलूस) इलाके से गुजर रही थी।



जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने कहा कि इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पहचाने गए 38 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से पांच महिलाओं समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब कुछ लोग कथित तौर पर जुलूस पर पत्थर फेंकने लगे, जिससे अराजकता फैल गई और दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक उपद्रव के दौरान कुछ लोगों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से सड़क अवरुद्ध कर दी, जिससे आसपास का यातायात बाधित हो गया।



अधिकारियों ने बताया कि पत्थर लगने से एक पुलिस आरक्षी घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक ओ पी सिंह ने कहा था कि मंगलवार को जिले के कई थानाक्षेत्रों में लगभग 50 जुलूस निकाले जा रहे थे और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह घटना जुलूस को बाधित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है और मामले की जांच की जा रही है।



उन्होंने कहा था,''यादव समुदाय के सदस्यों ने जुलूस में बाधा डाली। इसके पीछे की राजनीतिक मंशा जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगी।'' पुलिस ने बताया कि गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां मंगलवार की घटना के बाद शांति बनी हुई है।