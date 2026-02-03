घर से निकलते ही 13 साल के लड़के पर खूंखार कुत्ते का हमला, चीखों की आवाज सुन दौड़े लोग

ढकौली इलाके की अजीत एन्क्लेव कॉलोनी में सुबह एक 13 साल के लड़के पर आवारा कुत्ते के हमले ने एक बार फिर शहर में कुत्तों के काटने की बढ़ती समस्या को सामने ला दिया है।

जीरकपुर (धीमान): इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ढकौली इलाके की अजीत एन्क्लेव कॉलोनी में सुबह एक 13 साल के लड़के पर आवारा कुत्ते के हमले ने एक बार फिर शहर में कुत्तों के काटने की बढ़ती समस्या को सामने ला दिया है। सुबह करीब 9 बजे हुई इस घटना में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए पंचकूला सेक्टर-6 के एक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने लड़के को रेबीज का टीका लगाकर घर भेज दिया। पीड़ित अजीत एन्क्लेव निवासी तेजस मिश्रा ने बताया कि वह सुबह किसी जरूरी काम से घर से निकल रहा था। इसी दौरान अचानक आवारा कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारा और उसके बाएं पैर पर काट लिया।

कुत्ता इतना खूंखार था कि पड़ोसियों की मदद से उसे बड़ी मुश्किल से कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया जा सका, नहीं तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। घटना के बाद पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया। शहर के लोगों का कहना है कि अजीत एन्क्लेव समेत ढकौली इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये कुत्ते सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और शाम को आने-जाने वालों के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं।

लोगों के मुताबिक, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, जीरकपुर के ढकौली अस्पताल में हर दिन कुत्तों के काटने के औसतन करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हो रहे हैं। लगातार सामने आ रहे ये मामले शहर के गंभीर हालात को साफ दिखाते हैं और आवारा कुत्तों की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here