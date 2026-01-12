Main Menu

  • भयानक हादसे ने तबाह किया परिवार, युवक की दर्दनाक मौ/त

Edited By Kalash,Updated: 12 Jan, 2026 01:09 PM

road accident death

होशियारपुर-दसूहा मेन रोड अड्डा कंग माई पर हुए सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई।

हरियाना (आनंद): होशियारपुर-दसूहा मेन रोड अड्डा कंग माई पर हुए सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान इंद्रजीत (29 साल) पुत्र सोमराज के तौर पर हुई है, जो बेरछा तहसील दसूहा का रहने वाला था और इलाके की एक फैक्टरी में बैल्डिंग का काम करता था। गत रात वह फैक्टरी से काम करके अपनी मोटरसाइकिल नंबर पी. बी. 07 ओ. क्यू. 6645 पर अपने गांव बेरछा लौट रहा था।

जब वे अड्डा कांग माई के पास पहुंचा तो एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे इंद्रजीत हादसे का शिकार हो गया और गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर हरियाना पुलिस स्टेशन के ए.एस.आई. गुरचरण सिंह मौके पर पहुंचे और बताया कि उन्हें कल रात करीब 9 बजे होशियारपुर कंट्रोल रूम से एक्सीडैंट के बारे में कॉल आया था, जिस संबंधी वह घटनास्थल पर पहुंचे और मोटरसाइकल और डैडबॉडी को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने परिवार वालों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की।

