खत्री-अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड का पुनर्गठन, चेयरपर्सन और सदस्यों को किया नियुक्त

Edited By Kalash,Updated: 18 Jan, 2026 03:01 PM

पंजाब सरकार ने खत्री-अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड में नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है।

जालंधर (जसप्रीत): पंजाब सरकार ने खत्री-अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड में नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं।

सरकारी आदेश में बताया गया है कि राजिंदर सिंह बसंत को खत्री-अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड, पंजाब का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं, हरिंदरपाल सिंह रिक्की मनोचा, प्रणव धवन, राजिंदर मोहन और जसप्रीत सिंह काका माछीवाड़ा को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है।

