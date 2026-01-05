Main Menu

  • ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लोग परेशान, नोटिफिकेशन के बावजूद भी शुरू नहीं हुआ काम

Edited By Kalash,Updated: 05 Jan, 2026 10:18 AM

driving license backlog

इसे अब ट्रांसपोर्ट मंत्री की मंजूरी के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है।

जैतो (जिंदल): पंजाब, चंडीगढ़ के स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी नोटिफिकेशन नंबर 2300-01/10/06/25 के मुताबिक RC (गाड़ी की रजिस्ट्रेशन) और DL (ड्राइविंग लाइसेंस) के बैक लॉग के बारे में लेटर नंबर 40506/ 08.12.2023 के मुताबिक रीजनल लेवल पर RC और ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग का काम रोक दिया गया था। इसे अब ट्रांसपोर्ट मंत्री की मंजूरी के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। इस बारे में डिपार्टमेंट की तरफ से जारी लेटर तारीख 21 मई 2025 में कहा गया था कि गाइडलाइंस के मुताबिक बैकलॉग का कार्य आरंभ किया जाए। डिपार्टमेंट के लेटर के मुताबिक अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो RC और ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग के बारे में जारी लेटर में बताए गए नियमों के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स/इंस्ट्रक्शन्स का पालन किया जाए।

गौरतलब है कि RC (गाड़ी की रजिस्ट्रेशन) तो शुरू हो गया है लेकिन DL (ड्राइविंग लाइसेंस) की बैकलॉग को अभी तक सरकार ने शुरू नहीं किया है। जिसकी वजह से जिन लोगों के पास मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उन्हें इस बारे में दिक्कतें आ रही हैं। संबंधित ऑफिस के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने अभी तक इसे शुरू नहीं किया है और ऑफिस के कर्मचारी, लोगों को नए लाइसेंस बनवाने की सलाह दे रहे हैं।

पंजाब सरकार की तरफ से 28-10-25 को सर्विस सेंटरों पर किए जाने वाले काम के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की फीस करीब 500 रुपये है। जबकि नया लाइसेंस बनवाने की फीस करीब 2000 रुपये है, जबकि नया लाइसेंस बनवाने में डेढ़ से दो महीने का समय लगता है और यह झंझट वाला काम है। इसके साथ ही बैक लॉग करने से पुराने समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अनुभव भी इसमें शामिल होगा। पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन नंबर 918754:DGRPG-10MISC/28/2025 तारीख 28-10-25 के मुताबिक, सर्विस सेंटरों पर होने वाले कामों की डिटेल्स दी गई थीं, जिसमें 121 सर्विस शुरू की गई थीं। जिसमें कॉलम नंबर 26 में ड्राइविंग लाइसेंस के बैक लॉग के बारे में भी साफ डिटेल्स दी गई हैं। जब इस बारे में सर्विस सेंटरों में पूछा गया तो उन्होंने भी मना कर दिया। जिन लोगों के पुराने लाइसेंस अभी भी हैं, वे दुविधा में फंसे हुए हैं। सरकार को इसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का बैक लॉग अभी तक क्यों शुरू नहीं किया गया है।

