हरसिमरत बादल ने आम आदमी पार्टी की 'युद्ध नशे विरुद्ध' मुहिम को बताया पब्लिसिटी स्टंट

बठिंडा: शिरोमणि अकाली दल की सीनियर लीडर हरसिमरत कौर बादल ने राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के 'युद्ध नशे विरुद्ध' कैंपेन पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर एक खबर शेयर करते हुए कैंपेन को 'पब्लिसिटी स्टंट' बताया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ड्रग्स की बुराई को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बजाय AAP सरकार इस गंभीर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है।

गौरतलब है कि बठिंडा में रेलवे रोड-संतपुरा रोड के पास रेलवे लाइनों के पास कुछ युवक खुलेआम चिट्टे के इंजेक्शन लगाते देखे गए। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जिस दीवार के पीछे युवक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे थे, उस पर सरकार ने बड़े-बड़े अक्षरों में 'युद्ध नशे विरुद्ध' लिखा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक, बठिंडा में ड्रग्स से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं।

