रैली में सरकारी बसें ले गई आम आदमी पार्टी! बस अड्डों पर परेशान होती रही सवारियां

मोगा (बिंदा) : आम आदमी पार्टी की आज मोगा के किल्ली चाहलां गांव में हो रही बड़ी रैली की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में सरकारी बसें रैली वाली जगह पर भेज दीं, जिसकी वजह से मोगा बस स्टैंड पर यात्रियों की लंबी लाइनें लग गईं।

जानकारी के मुताबिक, जो यात्री रोजाना अपने काम, स्कूल-कॉलेज या दूसरे जरूरी काम से आते-जाते हैं, वे आज सुबह से ही बसों का इंतजार कर रहे थे। रैली की वजह से रूटों पर बसों की संख्या काफी कम थी, जिसकी वजह से कई यात्रियों को घंटों इंतजार के बाद प्राइवेट गाड़ियों या महंगी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा।

बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए आम लोगों की सुविधाओं की बलि चढ़ा रही है। सरकारी बसों की कमी की वजह से जो प्राइवेट बसें आ रही थीं, उनमें भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने मांग की कि जब भी ऐसी राजनीतिक रैलियां हों, तो आम जनता के आने-जाने के लिए पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि लोगों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

