UAE की NOON कंपनी ने निकाली राइडर्स की भर्ती, हर महीने 1 लाख तक कमाने का सुनहरा मौका

UAE जाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की जानी-मानी डिलीवरी कंपनी 'नून' (Noon) ने भारतीय युवाओं के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की है।

जालंधर: UAE जाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की जानी-मानी डिलीवरी कंपनी 'नून' (Noon) ने भारतीय युवाओं के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की है। यह कंपनी दुबई के मशहूर 'एमार ग्रुप' (Emaar Group) का हिस्सा है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है।

चुने गए कैंडिडेट्स को 2500 दिरहाम बेसिक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा, कमीशन और टिप्स मिलाकर एक राइडर 3500 से 5000 दिरहाम तक कमा सकता है, जो भारतीय रुपये में 75,000 से 1,00,000 रुपये बनती है। कंपनी लाइसेंस मिलने तक फ्री रहने, खाने और काम करने की सुविधा भी देगी।

योग्यता

अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और वह कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट के पास भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

यह भर्ती भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी 'श्रमण ओवरसीज' (Shraman Overseas) कर रही है, जिसके क्लाइंट इंटरव्यू 23 अप्रैल जालंधर और 24 अप्रैल फरीदकोट में होंगे। ज़्यादा जानकारी और इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट 243, मोनिका टावर, मिलाप चौक, जालंधर में मौजूद ऑफिस में सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट पूरी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर- +91 77079-30303, +91 98883-47348, +91 93177-70773 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।