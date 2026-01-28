तेज ठंडी हवाओं और भारी बारिश से गिरी शैलर की दीवार, लाखों का नुकसान

पिछले कुछ दिनों से इलाके में चल रही तेज ठंडी हवाओं और लगातार हो रही बारिश के कारण आलीके रोड स्थित एक शैलर को भारी नुकसान पहुंचा है।

तपा मंडी (गर्ग,शाम): पिछले कुछ दिनों से इलाके में चल रही तेज ठंडी हवाओं और लगातार हो रही बारिश के कारण आलीके रोड स्थित एक शैलर को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैलर की लगभग 150-200 फुट लंबी दीवार अचानक गिर गई, जिससे लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

शैलर मालिक डिंपी गर्ग ने बताया कि यह घटना पूरी तरह से प्राकृतिक कारणों से हुई है। उन्होंने कहा, “जब हम सुबह शैलर पहुंचे तो देखा कि दीवार पूरी तरह गिरी हुई थी। रात के दौरान तेज हवाओं और बारिश के कारण यह हादसा हुआ है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई, जो कि राहत की बात है।

