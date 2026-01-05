सोमवार को शहर में Powercut, देखें कहीं आपका इलाका तो नहीं शामिल

जे.ई. अरुण कुमार और उपमंडल अधिकारी (हुसैनपुरा), पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमृतसर ने सूचित किया है कि 05 जनवरी को जरूरी मुरम्मत कार्य के कारण 11 के.वी. राम बाग फीडर और 11 के.वी. चील मंडी फीडर बंद रहेंगे।

इस मुरम्मत कार्य के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पिंक प्लाजा, हॉल गेट, हॉल बाजार गेट से गोल हट्टी चौक, नई गली, मछली मंडी, चित्रा टॉकीज रोड, कटड़ा बग्घियां और चिट्टा गुम्बद, आई.डी.एच. मार्कीट, कोट आत्मा सिंह रोड, सब्जी मंडी और राम बाग आदि शामिल रहेंगे।