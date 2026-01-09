पंजाब के कई इलाकों में लगने जा रहा Power Cut

पंजाब के अनेक इलाकों में बिजली कट लगने वाला है।

टांडा उड़मुड़ (पंडित, मोमी): पंजाब पावरकॉम के अधीन 132 केवी सब-स्टेशन टांडा से चलने वाले 11 केवी उड़मुड़ अर्बन फीडर की आवश्यक मरम्मत के चलते 10 जनवरी को टांडा उड़मुड़ के विभिन्न इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक कार्यकारी अभियंता सिटी टांडा इंद्रपाल सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के कारण सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उड़मुड़ मेन बाजार, अहियापुर, सरकारी अस्पताल चौक, गढ़ी मोहल्ला, बस्ती बाजीगर आदि क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

माछीवाड़ा साहिब (टक्कर): माछीवाड़ा साहिब और हेडों बेट 66 केवी ग्रिड से बिजली सप्लाई 10 जनवरी (शनिवार) को बंद रहेगी। एसडीओ अमरजीत सिंह ने जानकारी दी कि 66 केवी डबल लाइन सर्किट के कार्य के चलते यह पावरकट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।

श्री गोइंदवाल साहिब (पंछी): खडूर साहिब उप-मंडल अधिकारी कुलविंदर सिंह ने बताया कि 10 जनवरी (शनिवार) को फतियाबाद 66 केवी सब-स्टेशन पर डिस्कों पर बर्ड गार्ड लगाने के लिए शटडाउन लिया गया है। इसके चलते गोइंदवाल साहिब 66 केवी सब-स्टेशन से चलने वाले सभी फीडर बंद रहेंगे। परिणामस्वरूप एडीएम, नेरोलैक, बावा शू, इंडियन ऑयल, केंद्रीय सुधार गृह, धुंदा, झंडेर महांपुरखां, गोइंदवाल साहिब, हंसांवाला, पिंडियां और होठियां सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

कोट फतुही (बहादुर खान): उप-मंडल अधिकारी (पालदी) कोट फतुही सुखविंदर कुमार ने बताया कि 66 केवी सब-स्टेशन कोट फतूही से चलने वाले 11 केवी खुशहालपुर फीडर की आवश्यक मरम्मत के कारण 10 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक गांव खुशहालपुर, अच्छरवाल, खैरड़, भगतूपुर, पचनंगल, बीकापुर, राजपुर, नगदीपुर, ईसपुर, मखसूसपुर, दाता, चेला, चक्क मूसा, कालूपुर, पंजौड़ और पंडोरी गंगा सिंह आदि गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

मानसा (मनजीत कौर): आवश्यक मरम्मत के चलते 11 जनवरी को कुछ फीडरों की बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी सहायक कार्यकारी अभियंता अमृतपाल गोयल और जेई मनजीत सिंह ने दी। प्रभावित क्षेत्रों में कॉलेज रोड फीडर के अंतर्गत कॉलेज रोड, ऑटो मार्केट, नेहरू कॉलेज, निधान नगर, केसर वकील वाली गली के कुछ हिस्से; बरनाला रोड फीडर से जुड़े ठुठियांवाली रोड, अरविंद नगर, जन्नत एन्क्लेव, सिद्धू अस्पताल बैंक साइड; कोटलल्लू एपी फीडर से जुड़े कोटलल्लू व लल्लूआना रोड की मोटर सप्लाई; कोट दा टिब्बा तथा सेशन कोर्ट फीडर के अंतर्गत कोर्ट कॉम्प्लेक्स और डीसी कॉम्प्लेक्स क्षेत्र शामिल हैं।

तरनतारन (रमन, अहलूवालिया): 132 केवी तरनतारन से चलने वाले 11 केवी सिटी-1, सिटी-4 और सिटी-6 फीडरों के बाइफरकेशन कार्य के चलते 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी और 17 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। प्रभावित इलाकों में काजीकोट रोड, चंद्र कॉलोनी, सरहाली रोड, तहसील बाजार, नूरदी रोड, पार्क एवेन्यू, गुरु अर्जन देव कॉलोनी, सरदार एन्क्लेव, ग्रीन सिटी, होली सिटी, गुरु तेग बहादुर नगर फेज-2 और न्यू दीप एवेन्यू सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। यह जानकारी उप-मंडल अधिकारी शहरी तरनतारन इंजीनियर नरेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारियों ने दी।

