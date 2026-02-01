Main Menu

कड़ी धूप से शीतलहर से मिला निजात, तापमान में वृद्धि, वायु गुणवत्ता में भी सुधार

Edited By Kalash,Updated: 01 Feb, 2026 02:28 PM

cold wave relief

पिछले कुछ दिनों से निकल रही तेज धूप के कारण लोगों को लंबे समय से चल रही शीतलहर से बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है।

गुरदासपुर (हरमन): गुरदासपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से निकल रही तेज धूप के कारण लोगों को लंबे समय से चल रही शीतलहर से बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण अब दिन खुले और सुहावने हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गुरदासपुर में दिन का तापमान लगभग 21 डिग्री सैल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रात का तापमान भी बढ़कर 8 डिग्री सैल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। तापमान में आए इस बदलाव से सुबह के समय पड़ने वाली घनी धुंध और पाले से भी काफी हद तक राहत मिली है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले एक-दो दिनों के दौरान कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है, हालांकि इसके बाद मौसम फिर से साफ रहने और तापमान में और वृद्धि होने की उम्मीद है। तापमान बढ़ने से न केवल लोगों को ठंड से राहत मिली है, बल्कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी विशेष सुधार दर्ज किया गया है। वर्तमान में गुरदासपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 के करीब दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं माना जाता।

धुंध और हवा में नमी घटने के कारण प्रदूषण के स्तर में भी कमी आई है। मौसम के इस अनुकूल मिजाज का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलता नजर आ रहा है। गेहूं, गन्ना, सरसों और चारे की फसलों को इस मौसम से काफी राहत मिली है। धूप और हल्की गर्मी के कारण फसलों की वृद्धि में तेजी आ रही है, जो आने वाली पैदावार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा मौसम सुधरने से सड़कों पर यातायात सुगम हुआ है और स्कूली बच्चों, कार्यालय कर्मचारियों तथा व्यापारिक गतिविधियों में भी रफ्तार आई है। कुल मिलाकर मौसम में आए इस बदलाव ने जनजीवन, स्वास्थ्य और कृषि के लिए सुखद परिस्थितियां पैदा की हैं।

