  • हथियारबंद लुटेरों का सरपंच पर हमला, कार-पिस्टल और मोबाइल लूटकर फरार

Edited By Urmila,Updated: 31 Dec, 2025 01:23 PM

लूटपाट और चोरी की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है।

तरनतारन (रमन) : लूटपाट और चोरी की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। वहीं, लुटेरों के हौसले भी हर दिन बढ़ते देखे जा सकते हैं। इसका एक और ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब मौजूदा आम आदमी पार्टी के सरपंच, जो किसी काम से अपने गांव से तरनतारन शहर आ रहे थे, को मदद के लिए इशारा करते हुए रोका गया, जिसके बाद सरपंच की बुरी तरह पिटाई की गई, और करीब आधा दर्जन हथियारबंद लुटेरे उनकी स्विफ्ट कार, 2 मोबाइल फोन, पर्स, लाइसेंसी पिस्टल और 6 जिंदा रौंद लेकर मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि लुटेरों के पास पंजाब पुलिस का पहचान पत्र भी था। जिसे देखकर सरपंच ने उनकी मदद के लिए अपनी कार रोक दी। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तरनतारन सिटी थाने की पुलिस अंधेरे में तीर चलाती नजर आ रही है और दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

PunjabKesari

तरनतारन सिटी थाने में इंसाफ मांगने पहुंचे गांव पंडोरी रूमाणा से आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच लखबीर सिंह के बेटे बचित्तर सिंह ने बताया कि उनका कल्चरल प्रोग्राम का बिजनेस है। आज सुबह मंगलवार को जब वह अपनी स्विफ्ट कार पर सवार होकर गांव से अपने साथियों को घर से लेने तरनतारन शहर में जाने के लिए निकले, तो अमृतसर तरनतारन रोड के पास रिलायंस पेट्रोल पंप पर घने कोहरे के कारण उन्होंने सड़क पर एक खराब कार को ठीक करते हुए कुछ लोगों को देखा, जिन्होंने उन्हें रुकने का इशारा किया। जब उन्होंने अपनी कार रोकी तो एक व्यक्ति ने अपना पंजाब पुलिस का पहचान पत्र दिखाकर मदद मांगी।

सरपंच बचित्तर सिंह ने बताया कि जब उन्हें शक हुआ कि ये लोग गलत हैं तो मौके पर मौजूद करीब आधा दर्जन हथियार बंद लोगों ने उनकी कार की चाबी निकाल ली और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने उसके सिर पर वार किया और वह खून से लथपथ हो गया। उसे पीटने के बाद सभी आरोपी उसकी स्विफ्ट कार, 2 मोबाइल फोन, पर्स, उसकी लाइसेंसी पिस्तौल और 6 जिंदा राउंड लेकर फरार हो गए। सरपंच बचित्तर सिंह ने बताया कि आरोपी अपनी कार सड़क पर छोड़ गए, जो शायद उन्होंने अमृतसर से चुराई होगी। 

और ये भी पढ़े

सरपंच ने बताया कि सभी आरोपियों का कोई बड़ी वारदात करने का इरादा हो सकता है, जिसकी सारी जानकारी मौके पर ही सिटी थाना तरनतारन की पुलिस को दे दी गई और वे खुद सरकारी अस्पताल तरनतारन पहुंचकर अपना इलाज करवाने लगे। इस बारे में जानकारी देते हुए सिटी थाने के जांच अधिकारी ASI सतनाम सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सरपंच बचित्तर सिंह के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

