फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर पंजाब रोडवेज बस के साथ हादसा, पढ़ें...

गुरुहरसहाए (सुनील): फिरोजपुर-फाजिल्का में एक बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। फिरोजपुर-फाजिल्का GT रोड पर फाजिल्का से फिरोजपुर जा रही एक बस आवारा पशुओं की वजह से गांव पिंडी के पास खेतों में पलट गई। गनीमत रही इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

जानकारी के मुताबिक, बुधवार देर रात फाजिल्का से फिरोजपुर जा रही पंजाब रोडवेज की बस जब गांव पिंडी पहुंची तो सड़क पर एक आवारा पशु आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे बस पलट गई। बस में करीब 15 यात्री सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आईं। हादसे की खबर मिलते ही रोड सेफ्टी फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों का इलाज किया और फर्स्ट एड दिया।

