  • नए साल की शुरूआत धमाकेदार, शख्स की निकली लॉटरी

Edited By Urmila,Updated: 02 Jan, 2026 06:06 PM

नए साल के पहले दिन फाजिल्का में रूप चंद लॉटरी की दुकान से नए साल की शुरुआत के साथ ही लॉटरी का 50,000 का इनाम निकल गया है।

फाजिल्का (लीलाधर) : नए साल के पहले दिन फाजिल्का में रूप चंद लॉटरी की दुकान से नए साल की शुरुआत के साथ ही लॉटरी का 50,000 का इनाम निकल गया है। डॉ. अनमोल के सुपरवाइजर रवि ने 50,000 रुपये का इनाम जीता है। यह लॉटरी टिकट उन्होंने रूप चंद लॉटरी की दुकान से खरीदी थी। अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए रवि ने बताया कि यह उनके लिए एक सुखद आश्चर्य है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी लॉटरी नहीं जीती थी। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और बाजार में खरीदारी करने में करेंगे।

लॉटरी जीतने की सूचना मिलते ही रवि ने अपने परिवार को इस खुशखबरी से अवगत कराया, जिसके बाद घर में खुशी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने भी उन्हें बधाई दी और मिठाइयां बांटी गईं। नए साल के मौके पर इस जीत ने उत्सव का माहौल और भी खास बना दिया।

इस दौरान रूप चंद लॉटरी के संचालक बौबी ने बताया कि लॉटरी के माध्यम से पहले भी कई लोग करोड़पति बन चुके हैं और इस साल भी बड़े इनाम निकलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी बड़े पुरस्कार सामने आएंगे, जिनमें 10 करोड़ रुपये का बंपर इनाम भी शामिल है, जो अगले साल दिवाली पर निकलेगा।

बौबी ने जानकारी दी कि बंपर लॉटरी में केवल दो ही सीरीज के नंबर प्रिंट किए गए हैं, 648 और 675। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि यदि उनकी जेब अनुमति देती है तो दोनों सीरीज की टिकट खरीदें, क्योंकि इससे इनाम जीतने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि इस लॉटरी में पहला पुरस्कार करोड़ों रुपये का है, जबकि दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः 10 लाख और 50 लाख रुपये का रखा गया है।

और ये भी पढ़े

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार कुल 20,000 टिकटें ही प्रिंट की गई हैं। इसके अलावा 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के अवसर पर 2000 रुपये की नई लॉटरी भी बाजार में आने जा रही है, जो लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगी। बौबी ने बताया कि 2 जनवरी को ही एक और बड़ी लॉटरी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1.5 करोड़ रुपये का पुरस्कार रखा गया है। इस लॉटरी की टिकट की कीमत मात्र 200 रुपये है।

लॉटरी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और दुकान पर टिकट खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। लोग इस उम्मीद में टिकट खरीद रहे हैं कि यह लॉटरी उनके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। रूप चंद लॉटरी के संचालक बौबी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह लॉटरी न केवल आर्थिक लाभ का साधन है, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने का एक जरिया भी है।

