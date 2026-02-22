पटियाला के पास गांव रोंगला में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में कोई गिरफ्तारी न होने पर परिवार वालों ने एक बार फिर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है।

पटियाला (बलजिंदर): पटियाला के पास गांव रोंगला में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में कोई गिरफ्तारी न होने पर परिवार वालों ने एक बार फिर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस पंजाब के प्रधान मोहित महिंद्रा और दूसरे नेता भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है और हर जगह हत्याएं हो रही हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोहित महिंद्रा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि तीन दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे पुलिस और सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वे हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। यहां यह बताना जरूरी है कि रोंगला गांव की महिला की हत्या के मामले में त्रिपुड़ी थाना पुलिस ने गांव के सरपंच के बेटे समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

