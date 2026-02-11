Main Menu

  • राधा स्वामी सत्संग भवन के पास हादसा, टेंपो और थार में जोरदार टक्कर, एक की मौ\त

Edited By Urmila,Updated: 11 Feb, 2026 06:07 PM

accident happened near radha swami satsang bhawan

बंगा-नवांशहर नेशनल हाईवे पर स्थित गांव खटकड़ कलां में एक टेंपो और थार गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बंगा (राकेश अरोड़ा) : बंगा-नवांशहर नेशनल हाईवे पर स्थित गांव खटकड़ कलां में एक टेंपो और थार गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से मिली जानकारी के अनुसार, महिंद्रा थार गाड़ी नंबर P. B. 16 F. 0092 को भूपिंदर बडवाल नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो नवांशहर से लवली यूनिवर्सिटी जालंधर जा रहा था।

उसने बताया कि जैसे ही वह और उसकी गाड़ी गांव खटकड़ कलां के पास राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पहुंचे, तो एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें साइड मार दी, जिसके बाद उनकी गाड़ी बेकाबू हो गई और सड़क के बीच में डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ बंगा की तरफ से आ रहे सवारियों से भरे टेंपो से टकरा गई। चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि यात्रियों से भरा टेंपो तीन बार पलटा और उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि टेंपो ड्राइवर समेत टेंपो में सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

टेंपो में घायलों में टेंपो ड्राइवर हरजिंदर सिंह बेटा रेशम सिंह निवासी जब्बोवाल, कोमलप्रीत बेटी केवल सिंह निवासी गांव बैंस, कश्मीर कौर पत्नी राज कुमार निवासी मजारी नजदीक बंगा, सरबजीत कौर बेटी अमरीक सिंह निवासी गांव बगोड़ा, पुनीत कौर बेटी हरमेश लाल निवासी गांव काहमा, पूजा बेटी संतोख सिंह निवासी काहमा, थार ड्राइ0वर भूपिंदर बडवाल वगैरह का नाम शामिल हैं। जबकि इस हादसे में मारे गए अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई, जिसे मौके पर मौजूद राहगीरों ने SSF अधिकारियों की मदद से सिविल अस्पताल बंगा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कश्मीर कौर, सरबजीत कौर, हरजिंदर सिंह, पूजा की हालत देखते हुए नवांशहर रेफर कर दिया।

यहां यह बताना जरूरी है कि पुनीत, पूजा और कोमलप्रीत सभी लोकल सिख नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और रोजाना की तरह पढ़ाई करके कॉलेज से घर लौट रहे थे। हादसे की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद सदर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हुए वाहन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

