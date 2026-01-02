Main Menu

पैरा टेबल टेनिस में शुभम वधवा के शानदार प्रदर्शन की DC ने की सराहना

02 Jan, 2026

लुधियाना के शाम नगर निवासी अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी शुभम वधवा की खेल जगत में शानदार उपलब्धियों को लेकर डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने उनकी सराहना की है।

लुधियाना : लुधियाना के शाम नगर निवासी अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी शुभम वधवा की खेल जगत में शानदार उपलब्धियों को लेकर डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने उनकी सराहना की है। शुक्रवार को डीसी कार्यालय में शुभम से मुलाकात कर जैन ने उनके जज्बे और निरंतर सफलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने देश, पंजाब और लुधियाना का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है।

कई बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुके शुभम वधवा ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मिस्र में आयोजित ITTF वर्ल्ड पैरा चैलेंजर (नवंबर 2025) में सिल्वर मेडल जीतने के साथ-साथ हालिया नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शुभम की जीवन यात्रा संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि शुभम ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका प्रदर्शन न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा है।

डीसी जैन ने शुभम को एशियन पैरा गेम्स 2026 और पैरालंपिक 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दीं और भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। गौरतलब है कि शुभम वधवा वर्तमान में पीडब्ल्यूडी जिला आइकन की भूमिका भी निभा रहे हैं और दिव्यांगजनों को मतदान अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

