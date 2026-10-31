मुख्यमंत्री नायब सैनी को वोकेशनल टीचर्स फ्रंट पंजाब ने सौंपा मांगपत्र, सामने रखी बड़ी मांग

आज बलाचौर के गांव बागोवाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को वोकेशनल टीचर्स फ्रंट पंजाब के नेताओं रणजीत सिंह (स्टेट कमेटी सदस्य), चंचल कुमारी, जसविंदर कौर आदि ने मांगपत्र सौंपा।

बलाचौर (ब्रह्मपुरी): आज बलाचौर के गांव बागोवाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को वोकेशनल टीचर्स फ्रंट पंजाब के नेताओं रणजीत सिंह (स्टेट कमेटी सदस्य), चंचल कुमारी, जसविंदर कौर आदि ने मांगपत्र सौंपा। इस दौरान फ्रंट के नेताओं ने मंच से मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए बताया कि एनएसक्यूएफ (NSQF) शिक्षक भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना के तहत 60:40 कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले करीब 10 वर्षों से पंजाब के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 2,623 शिक्षक पूरी लगन और मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाने के बावजूद आउटसोर्सिंग कंपनियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। इन कंपनियों द्वारा विभिन्न कटौतियां करने के बाद उन्हें लगभग 17 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। यूनियन नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बताया कि हरियाणा में इसी श्रेणी के शिक्षकों को 33,500 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि पंजाब में भी शिक्षकों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए। चूंकि यह मामला केंद्र सरकार की योजना से जुड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार के हस्तक्षेप से पंजाब में भी इसे लागू करवाया जाए।

नेताओं ने दूसरी प्रमुख मांग रखते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों से निजी कंपनियों की व्यवस्था समाप्त कर शिक्षकों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी नीति बनाई जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षकों से मांगपत्र लेते हुए उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा की तुलना में कम वेतन दिया जाना शिक्षक वर्ग के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से केंद्र द्वारा शुरू की गई इस शिक्षा नीति में अपेक्षित सहयोग न देने पर भी सवाल उठाए।