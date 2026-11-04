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पंजाब बॉर्डर पर फिर ड्रोन की हलचल! एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद

Edited By Urmila,Updated: 04 Nov, 2026 01:03 PM

suspicious weapon found near india pakistan border

आज तड़के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव छीना बिधी चंद की भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ लगती ड्रेन से बीएसएफ और पुलिस पार्टी को एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुई है।

सराय अमानत खां/झबाल (नरिंदर) : आज तड़के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव छीना बिधी चंद की भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ लगती ड्रेन से बीएसएफ और पुलिस पार्टी को एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इसे पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन के माध्यम से गिराया गया है। थाना सराय अमानत खां की पुलिस ने पिस्तौल और मैगजीन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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