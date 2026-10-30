लुधियाना में डा. बाबा साहेब की बेअदबी पर भड़के शीतल अंगुराल, सोशल मीडिया पर हुए लाइव

लुधियाना में आज डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ बेअदबी की घटना सामने आने के बाद जालंधर वेस्ट से पूर्व विधायक व भाजपा नेता शीतल अंगुराल ने लाइव होकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा।

जालंधर : लुधियाना में आज डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ बेअदबी की घटना सामने आने के बाद जालंधर वेस्ट से पूर्व विधायक व भाजपा नेता शीतल अंगुराल ने लाइव होकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में अलग-अलग जगहों पर बाबा साहेब के नाम, तस्वीरों और प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ और बेअदबी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।

शीतल अंगुराल ने कहा कि डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर देश के संविधान निर्माता हैं और उन्होंने समाज को जात-पात तथा भेदभाव से ऊपर उठकर रहने की सीख दी। इसके बावजूद जब उनकी प्रतिमाओं के साथ बेअदबी होती है तो कई राजनीतिक नेता चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के समय बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगने वाले नेता ऐसी घटनाओं पर बयान तक क्यों नहीं देते?



अंगुराल ने बताया कि आज सुबह लुधियाना-जालंधर बाईपास पर बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ फिर बेअदबी की गई। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में एक ही स्थान पर लगातार तीन बार घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए।

उन्होंने कहा कि यह सब एक साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद दलित और हिंदू भाईचारे के बीच टकराव पैदा करना है। ऐसी घटनाओं के जरिए पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि बार-बार एक ही जगह ऐसी घटना होने के बावजूद वहां पुलिसकर्मी की तैनाती क्यों नहीं की गई?

सरकार और मंत्रियों की चुप्पी पर उठाए सवाल

शीतल अंगुराल ने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा की बेअदबी के मामले में पंजाब के किसी मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। न ही सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहेब के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की बात आती है तो नेता आगे रहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार बाबा साहेब की प्रतिमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो आम दलित समाज की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी? अंगुराल ने लुधियाना प्रशासन को भी घेरते हुए तत्काल आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अंत में उन्होंने ऐसी हरकतें करने वालों को चेतावनी देते हुए पंजाब सरकार और डीजीपी से अपील की कि बाबा साहेब की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं और बेअदबी की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।