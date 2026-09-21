लुधियाना के होटल में NRI की मौत, कमरे से मिला Suicide Note, मौके पर मचा हड़कंप

पक्खोवाल रोड पर स्थित नामी 'होटल इंपीरियल' में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 70 वर्षीय बुजुर्ग एनआरआई प्रॉपर्टी डीलर ने होटल के कमरे में संदिग्ध जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान सतनाम सिंह (70) निवासी सराभा नगर...

लुधियाना (राज): पक्खोवाल रोड पर स्थित नामी 'होटल इंपीरियल' में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 70 वर्षीय बुजुर्ग एनआरआई प्रॉपर्टी डीलर ने होटल के कमरे में संदिग्ध जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान सतनाम सिंह (70) निवासी सराभा नगर के रूप में हुई है, जो इंग्लैंड में रहते थे और एक दिन पहले ही होटल में आकर रुके थे। सोमवार को जब उन्होंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो होटल कर्मियों ने मास्टर चाबी से ताला खोला, जहां उनका शव बेड पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है।

होटल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, सतनाम सिंह रविवार को होटल इंपीरियल पहुंचे थे और उन्होंने 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 508 लिया था। सोमवार सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई और स्टाफ द्वारा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, तो प्रबंधन को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद होटल स्टाफ ने मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही कर्मचारियों के होश उड़ गए; सतनाम सिंह मृत हालत में पड़े हुए थे और कमरे में जहरीली चीज की गंध आ रही थी। होटल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और परिजनों को दी।

घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन रोते-बिलखते होटल पहुंच गए। मृतक सतनाम सिंह के बेटे समरदीप ने अपनी बुआओं (मृतक की बहनों) पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। समरदीप ने बताया कि उनके पिता इंग्लैंड में रहते थे और कल तक उनकी इंग्लैंड वाले विदेशी नंबर पर ही पिता से सामान्य बातचीत हो रही थी। उन्हें यह भनक तक नहीं थी कि पिता लुधियाना पहुंच चुके हैं। समरदीप के अनुसार, सराभा नगर में करीब 300 गज का एक कीमती मकान है, जो उनके पिता के नाम पर है। आरोप है कि उनके पिता की बहनें इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उन पर लगातार नाजायज दबाव बना रही थीं। उन्होंने पिता और परिवार के खिलाफ प्रॉपर्टी के झूठे केस और एफआईआर तक दर्ज करवा दी थी। समरदीप ने कहा कि रिश्तेदारों की लगातार धमकियों और झूठे मुकदमों के भारी मानसिक तनाव ने उनके पिता को यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

बेटे समरदीप ने दावा किया कि मौके से मिले सुसाइड नोट में उन तमाम 5 से 7 लोगों के नाम दर्ज हैं, जो उनके पिता को पिछले काफी समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और जिन्होंने उन्हें मरने के कगार पर पहुंचाया। समरदीप ने दो टूक एलान किया है कि जब तक पुलिस सुसाइड नोट में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे नहीं भेजती, तब तक परिवार मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेगा।

सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कमरे से तमाम फिंगरप्रिंट्स और जहरीले पदार्थ के अवशेष जुटाए हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की लिखावट और उसमें लिखे तथ्यों की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स से गहन जांच करवाई जा रही है। परिजनों के आधिकारिक बयानों और सुसाइड नोट में सामने आने वाले नामों के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर अगली कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।