OLX पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन पड़ा भारी, मालिक को चकमा देकर ... हैरान करेगा मामला

ओएलएक्स पर डाली गई गाड़ी को खरीदने के बहाने कुछ लोग एक व्यक्ति की गाड़ी लेकर फरार हो गए।

बठिंडा (विजय): ओएलएक्स पर डाली गई गाड़ी को खरीदने के बहाने कुछ लोग एक व्यक्ति की गाड़ी लेकर फरार हो गए। थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने इस मामले में 3 अज्ञात आरोपियों सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुहम्मद जुनैद निवासी लुधियाना ने सिविल लाइन्स पुलिस के पास दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि उसके भाई मुहम्मद फैजल ने उसकी गाड़ी बेचने के लिएउसे ओएलएक्स पर डाला हुआ था। उसके बाद आरोपी शमशेर सिंह निवासी भागोवाल जिला गुरदासपुर ने गाड़ी खरीदने के लिए उसके भाई के साथ संपर्क किया।

गाड़ी लेने के आरोपी शमशेर सिंह व उसके 3 अज्ञात साथी उसके पास आए व उनका 1.20 लाख रुपये में सौदा हो गया। उक्त लोगों ने उसके भाई को 30 हजार रुपये नकद दे दिए जबकि 20 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करके बाकी पैसे अभी देने की बात की। इस दौरान आरोपियों ने उसके भाई से एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए जिस पर लिखा था कि गाड़ी संबंधित लोगों को दे दी है। इसके बाद उक्त लोग गाड़ी की टैस्ट ड्राइव करने की बात कहकर गाड़ी को लेकर फरार हो गए। बाद में पता चला कि आरोपी गाड़ी लेकर श्री अमृतसर पहुंच चुके हैं। फोन पर बात करने पर आरोपियों ने उसके भाई से कहा कि अब वह उसकी गाड़ी नहीं देंगे। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है व उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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