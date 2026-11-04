जालंधर में खबर का बड़ा असर, हरकत में ट्रैफिक पुलिस, धड़ाधड़ वाहनों के काटे जा रहे चालान

महानगर की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट, बिना रिफ्लैक्टर और जरूरी दस्तावेजों के बिना दौड़ रहे अवैध कमर्शियल वाहनों के खिलाफ आखिरकार ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है।

जालंधर (मनोज): महानगर की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट, बिना रिफ्लैक्टर और जरूरी दस्तावेजों के बिना दौड़ रहे अवैध कमर्शियल वाहनों के खिलाफ आखिरकार ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है। शहर के अंदरूनी इलाकों में बड़े ट्रकों की आवाजाही और त्यौहारों के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर पंजाब केसरी द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। खबर का असर दिखाई देने लगा है और ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के धड़ाधड़ चालान काटने शुरू कर दिए हैं।

गौरतलब है कि महानगर की सड़कों पर लंबे समय से कई कमर्शियल वाहन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। अनेक वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होती, जबकि कुछ बिना रिफ्लैक्टर और जरूरी सुरक्षा इंतजामों के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहन न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि रात के समय सड़क हादसों का कारण भी बन सकते हैं।

शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस गंभीर मुद्दे को उठाया गया था। सवाल यह भी खड़ा किया गया था कि जब आम नागरिकों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत चालान काटे जाते हैं तो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कमर्शियल वाहनों के खिलाफ नियमित कार्रवाई क्यों नहीं होती?

अब ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। पुलिस प्रशासन को बिना नंबर प्लेट, बिना रिफ्लैक्टर और वैध दस्तावेजों के बिना चलने वाले वाहनों के खिलाफ नियमित जांच एवं विशेष अभियान जारी रखना चाहिए।

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