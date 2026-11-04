पंजाब पुलिस कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी, थानों में जरूरी हुआ यह काम

शहर में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट पुलिस द्वारा विभिन्न पुलिस थानों का विशेष निरीक्षण किया गया।

लुधियाना (राज): शहर में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट पुलिस द्वारा विभिन्न पुलिस थानों का विशेष निरीक्षण किया गया।

इस दौरान थानों में तैनात पुलिसकर्मियों एवं जांच अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करने, लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए गए।

निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों ने थानों के दैनिक रोजनामचे, शिकायत रजिस्टरों और लंबे समय से लंबित पड़ी दर्ख्वास्तों की बारीकी से पड़ताल की। अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी निर्दोष या पीड़ित व्यक्ति की शिकायत बिना किसी ठोस वजह के लंबित न रखी जाए। प्रत्येक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच पूरी की जाए, ताकि आम नागरिकों को न्याय पाने के लिए बार-बार थानों के चक्कर न काटने पड़ें।

जिले को नशामुक्त करने के संकल्प को दोहराते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए कि क्षेत्र के सक्रिय नशा तस्करों, पैडलरों और संदिग्ध तत्वों की निरंतर मैपिंग की जाए। मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि थाने आने वाले हर आम नागरिक के साथ विनम्रता, सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पेश आया जाए।

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