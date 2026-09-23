जालंधर : स्पोर्ट्स हब...इंतजार हादसा होगा कब...? हालात बयां कर रहे निगम की बड़ी लापरवाही

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के पाइप डालने के लिए यहां सड़क खोद दी गई, लेकिन इसके बाद मानो नगर निगम इसे ठीक करना ही भूल गया।

जालंधर (खुराना): बर्ल्टन पार्क में जहां स्पोर्ट्स हब तैयार किया जा रहा है, वहीं गुलाब देवी रोड की तरफ पार्क के गेट के बाहर पिछले एक महीने से अधिक समय से सीवरेज की समस्या के चलते खोदा गया गड्ढा लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय से रास्ता बंद होने के बावजूद नगर निगम इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के पाइप डालने के लिए यहां सड़क खोद दी गई, लेकिन इसके बाद मानो नगर निगम इसे ठीक करना ही भूल गया। गेट के बाहर रास्ता बंद पड़ा है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं, रात के समय यहां से आने-जाने वाले लोगों के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। खुले गड्ढे में कोई व्यक्ति या दोपहिया वाहन गिरकर हादसे का शिकार हो सकता है। लोगों के अनुसार गड्ढा कई फीट गहरा है और इसमें सीवरेज का पानी भी भरा हुआ है।

लोगों ने सवाल उठाया कि नगर निगम के पास सीवरेज की सफाई और मुरम्मत के लिए आधुनिक मशीनरी होने के बावजूद एक छोटी सी समस्या को ठीक करने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। उनका कहना है कि यदि किसी जगह सीवरेज की समस्या के कारण सड़क खोदी जाती है तो काम पूरा होने के बाद रास्ते को जल्द बहाल करना भी निगम की जिम्मेदारी है।

लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से मांग की है कि मौके का तुरंत निरीक्षण करवाकर सीवरेज या पाइप जोड़ने की समस्या को दूर किया जाए, गड्ढे को भरकर सड़क को यातायात के लिए खोला जाए और तब तक खुले गड्ढे के आसपास पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएं।

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