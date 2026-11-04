लुधियाना में NRI महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी पति ने खोले राज

पक्खोवाल रोड पर स्थित विकास नगर में पत्नी कमलजीत कौर का मर्डर करने के मामले में काबू किए उसके पति रविंदर सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।

लुधियाना (गौतम): पक्खोवाल रोड पर स्थित विकास नगर में पत्नी कमलजीत कौर का मर्डर करने के मामले में काबू किए उसके पति रविंदर सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। इंस्पेक्टर गुरबख्श सिंह ने बताया कि मृतका के बड़े बेटे के आस्ट्रेलिया से लौटने के बाद लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के हवाले कर दी गई थी।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आस्ट्रेलिया में रहते ही उसने अपनी पत्नी का मर्डर करने की बात ठान ली थी और वापस आते ही उसने मौका लगते ही वारदात को अंजाम दिया। शुरूआती जांच में पता चला था कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था जिसे लेकर अक्सर विवाद रहता था। उनका बड़ा बेटा आस्ट्रेलिया में रहता है, बीमार होने के कारण दोनों पति-पत्नी उसकी देखभाल के लिए आस्ट्रेलिया गए थे लेकिन वहां पर भी अक्सर उनका विवाद रहता था। उसकी पत्नी 23 अक्तूबर का वापस आई और आरोपी एक हफ्ते के बाद वापस आया। पूछताछ के दौरान रविंदर सिंह ने बताया कि वह बोलैरो चलाने का धंधा करता था, जब कि कमलदीप घरेलू महिला थी। मिलनसार होने के कारण रविंदर सिंह उसे पसंद नहीं करता था। शादी के कुछ समय के बाद ही दोनों की इसी बात को लेकर विवाद रहता था।

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