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Ludhiana : 13 वर्षीय बच्ची को बिहार ले जाने की बात पर विवाद, CCTV वीडियो वायरल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Sep, 2026 11:01 PM

ludhiana dispute over taking 13 year old girl to bihar

गोल्डन कॉलोनी में 13 वर्षीय बच्ची को बिहार ले जाने की बात को लेकर विवाद सामने आया है। मामले से जुड़ा CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सरबजीत सिंह और बच्ची के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है।

लुधियाना ( गणेश / सचिन ) :  गोल्डन कॉलोनी में 13 वर्षीय बच्ची को बिहार ले जाने की बात को लेकर विवाद सामने आया है। मामले से जुड़ा CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सरबजीत सिंह और बच्ची के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है। वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर मामले को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। वहीं, सरबजीत सिंह ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने बच्ची को किसी गलत नीयत से नहीं, बल्कि उसे बिहार ले जाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।

सरबजीत सिंह बोले- बच्ची को बिहार ले जाने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा

सरबजीत सिंह ने बताया कि वह बूथगढ़ गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर अपने परिवार के साथ वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनके घर में काम करने वाली महिला का फोन आया। महिला ने उन्हें बताया कि 13 वर्षीय बच्ची को कुछ लड़कियां अपने साथ लेकर जा रही हैं और उसे बिहार ले जाने की बात सामने आई है। सरबजीत सिंह के अनुसार, जानकारी मिलने के बाद वह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो प्रवासी लड़कियां बच्ची को अपने साथ लेकर जा रही थीं। उनके अनुसार, बच्ची को बिहार ले जाने की बात सामने आने पर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की।
 
सरबजीत सिंह ने बताया कि जब बच्ची ने उन्हें देखा तो वह वहां से भाग गई। इसके बाद उन्होंने बच्ची को अपने साथ ले जा रही लड़कियों को रोक लिया। उनके अनुसार, जब उन्होंने लड़कियों से बच्ची को साथ ले जाने के संबंध में पूछताछ की तो उनके पास टिकट होने की बात सामने आई। सरबजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने टिकट के बारे में भी सवाल किया और यह जानने की कोशिश की कि बच्ची को कहां ले जाया जा रहा है।

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CCTV में घटना का एक हिस्सा सामने आने का आरोप
सरबजीत सिंह ने कहा कि इसी दौरान विवाद बढ़ गया और उन्होंने गुस्से में लड़कियों को थप्पड़ मारे। उनका कहना है कि इसके बाद CCTV फुटेज को निकालकर घटना का केवल एक हिस्सा सामने लाया गया, जिससे पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट नहीं हो रही है। उनका कहना है कि CCTV में हुई पूरी घटना और उससे पहले की परिस्थितियों को भी जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

वहीं, बच्ची की मां ने बताया कि पिछले करीब 2 से 2.5 महीने से कुछ प्रवासी लड़कियां उनकी 13 वर्षीय बच्ची को बार-बार अपने साथ लेकर जा रही थीं। बच्ची की मां के अनुसार, उन्हें आशंका है कि इन लड़कियों ने बच्ची को अपने वश में किया हुआ है। मां ने कहा कि इसी वजह से परिवार बच्ची को उनके साथ जाने से रोकता रहा है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही इन आरोपों से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

वहीं, बच्ची ने अपने बयान में बताया कि उसकी दो प्रवासी सहेलियां उसे अपने भाई के साथ बिहार ले जा रही थीं। बच्ची के अनुसार, इसी वजह से सरबजीत सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की। सरबजीत सिंह का कहना है कि उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली कि बच्ची को बिहार ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने उसे रोकना जरूरी समझा। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य बच्ची को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसे सुरक्षित रखना और पूरे मामले की जानकारी लेना था।

रविवार को घटना के तुरंत बाद सरबजीत सिंह मोहल्ला निवासियों को साथ लेकर थाना टिब्बा पहुंचे। वहां प्रवासी परिवार की ओर से माफीनामा किया गया। दोनों पक्षों की मौजूदगी में मामले को रफा-दफा करते हुए आगे से लड़कियों द्वारा बच्ची के साथ किसी तरह की छेड़खानी या ऐसी घटना न करने की बात कही गई। सरबजीत सिंह का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा CCTV वीडियो को केवल एक पक्ष दिखाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। उनका कहना है कि पूरी घटना और उसके पहले की परिस्थितियों को सामने रखे बिना वीडियो का एक हिस्सा प्रसारित किया जा रहा है, जिससे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही।

सरबजीत सिंह ने कहा कि वह कल सुबह पुलिस कमिश्नर (CP) के सामने पेश होकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवेदन देंगे। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और CCTV फुटेज के साथ-साथ घटना से जुड़े सभी लोगों के बयान भी लिए जाने चाहिए, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके।


SHO बोले- पुलिस कर रही पूछताछ
मामले को लेकर थाना टिब्बा के SHO से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। पुलिस दोनों पक्षों से जानकारी जुटा रही है और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं, सरबजीत सिंह, बच्ची की मां और बच्ची की ओर से अपने-अपने बयान सामने आए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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