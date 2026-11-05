Jalandhar : जालंधर में खोखे हटाने पहुंची निगम टीम पर पथराव, मौके पर जबरदस्त हंगामा

जालंधर की भगत सिंह कॉलोनी में अवैध कब्जे हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जेसीबी से खोखे हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच ईंट-पत्थर चलने लगे। देखते ही देखते सड़क पर हंगामा,...

जालंधर : जालंधर की भगत सिंह कॉलोनी में अवैध कब्जे हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जेसीबी से खोखे हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच ईंट-पत्थर चलने लगे। देखते ही देखते सड़क पर हंगामा, पथराव और हाथापाई शुरू हो गई।

घटना के दौरान कुछ लोगों ने एक प्रवासी व्यक्ति को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जबकि वीडियो में एक महिला भी पत्थर फेंकती नजर आ रही है। हालात बिगड़ते देख थाना नंबर-1 की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने एक महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें खोखे का मालिक भी शामिल बताया जा रहा है।

वहीं, कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम बिना किसी पूर्व नोटिस के खोखे हटाने पहुंच गई। दूसरी ओर, भारी हंगामे और विरोध के बावजूद निगम टीम ने कार्रवाई नहीं रोकी और दोनों अवैध खोखों को जेसीबी से हटवा दिया।