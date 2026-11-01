दिवित ओलक की मौत पर परिवार से मिलने पहुंचे अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल व बीनू ढिल्लों, युवाओं को दी नसीहत

बस स्टैंड फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्पीड रिकॉर्डर कंपनी के मालिक दिनेश ओलक के बेटे दिवित ओलक की मौत के बाद फिल्म अभिनेता बीनू ढिल्लों ने उनके परिवार से मुलाकात कर दुख सांझा किया। आज वह शोक व्यक्त करने के लिए परिवार के निवास स्थान पर...

जालंधर: बस स्टैंड फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्पीड रिकॉर्डर कंपनी के मालिक दिनेश ओलक के बेटे दिवित ओलक की मौत पर फिल्म अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल, बीनू ढिल्लों व एक्ट्रैस शहनाज गिल ने उनके परिवार से मुलाकात कर दुख सांझा किया। आज वे शोक व्यक्त करने के लिए परिवार के निवास स्थान पर पहुंचे और परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में ढांढस बंधाया।

परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीनू ढिल्लों ने कहा कि दिवित की मौत से परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वह इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे हैं।

इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर युवाओं से खास अपील की। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय जल्दबाजी और तेज रफ्तार से बचना चाहिए। सभी को सावधानी और धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए, ताकि सड़क हादसों में किसी दूसरे परिवार को ऐसा असहनीय दर्द न झेलना पड़े।