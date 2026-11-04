त्योहारों पर ऐसे करें असली-नकली मिठाइयों की पहचान, जानें घरेलू नुस्खे

त्योहारों के सीजन में मिठाइयों में मिलावट की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूध और दूध से बनी वस्तुएं देसी घी मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वर्क भी नकली आने लगता है। चांदी की जगह एल्युमिनियम का वर्क मिठाइयों पर इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है।

लुधियाना (सहगल): त्योहारों के सीजन में मिठाइयों में मिलावट की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूध और दूध से बनी वस्तुएं देसी घी मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वर्क भी नकली आने लगता है। चांदी की जगह एल्युमिनियम का वर्क मिठाइयों पर इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मिठाइयों में प्रतिबंधित रंगों का काफी इस्तेमाल किया जाता है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. आशीष चावला ने बताया कि मिठाईयां चांदी के वर्क देसी घी तथा केसर आदि की जांच लोग घर पर भी कर सकते हैं, जिस बारे लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है।

शुद्धता जांचने का आसान घरेलू नुस्खे

यदि आपको शक है कि पीले लड्डू या जलेबी में प्रतिबंधित रासायनिक रंग मेटानिल येलो मिलाया गया है, तो आप यह टेस्ट कर सकते हैं

*मिठाई का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे एक चम्मच पानी में घोलें। इस घोल में कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या घर में मिलने वाला तेज नींबू का रस / सिरका डालें।

परिणाम: यदि घोल का रंग तुरंत गहरा गुलाबी या बैंगनी हो जाता है, तो समझ लें कि मिठाई में प्रतिबंधित केमिकल रंग मिलाया गया है। प्राकृतिक रंग होने पर इसका रंग नहीं बदलेगा।

खोया की शुद्धता ऐसे जांचें

मावा की मात्रा बढ़ाने के लिए अक्सर उसमें स्टार्च, डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक दूध जैसी मिलावटें मिलाई जाती हैं। आयोडीन टेस्ट खोया का एक छोटा सा सैंपल पानी में उबालें, ठंडा होने दें और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें (फार्मेसी में मिल जाती हैं) मिलाएं। अगर मावा नीला या बैंगनी हो जाए, तो उसमें स्टार्च, आटा या मैश किए हुए आलू हैं। शुद्ध मावा पीला-सफेद ही रहेगा।

पाम रब टेस्ट (सिंथेटिक फैट के लिए): मावा का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे कुछ सेकंड के लिए अपनी हथेलियों के बीच धीरे से रगड़ें। अगर आपकी हथेलियां ऑयली लग रही हैं और उससे मीठी खुशबू आ रही है, तो मावा शुद्ध है। अगर यह चिपचिपा लगता है, केमिकल जैसी महक आती है, या तेल नहीं निकलता है, तो शायद इसमें डिटर्जेंट या सिंथेटिक दूध की मिलावट है।

शुगर-एसिड टेस्ट (मिलावटी दूध के लिए): एक छोटा चम्मच मावा थोड़ी चीनी के साथ मिलाएं और गर्म करें। अगर यह लाल या गहरा गुलाबी हो जाता है, तो यह यूरिया या डिटर्जेंट जैसे नुकसानदायक केमिकल की मौजूदगी का संकेत है।

सिल्वर फॉयल (चांदी का वर्क) की शुद्धता कैसे टेस्ट करें

रब/टच टेस्ट:

मिठाई पर सिल्वर फॉयल को धीरे से छुएं या अपनी उंगलियों के बीच उसका एक टुकड़ा रगड़ें। शुद्ध सिल्वर फॉयल बहुत नाज़ुक होता है और बिना कोई निशान छोड़े तुरंत आपकी स्किन में टूट जाएगा या पिघल जाएगा। अगर यह ग्रे हो जाए, आपकी उंगलियों पर पतली शीट की तरह चिपक जाए, या खुरदुरा लगे, तो यह एल्युमिनियम है।

फायर टेस्ट (सबसे सटीक):

थोड़ी सी सिल्वर फॉइल खुरचें और मेटल ट्वीज़र का इस्तेमाल करके इसे सीधी आग पर रखें। शुद्ध चांदी एक छोटी, चमकदार चांदी की गेंद में बदल जाएगी। एल्युमिनियम काला हो जाएगा और तुरंत जलकर राख हो जाएगा।

क्रशिंग टेस्ट: फॉइल को अपने हाथों के बीच कुचलने की कोशिश करें। शुद्ध चांदी छोटे-छोटे, दिखाई न देने वाले टुकड़ों में टूट जाएगी। एल्युमिनियम फॉइल सिकुड़ जाएगी और कागज़ की तरह चिपक जाएगी। डॉ आशीष चावला ने कहा कि त्योहारों के पीक दिनों में बहुत ज़्यादा चमकीली, बहुत ज़्यादा रंग वाली, या बहुत सस्ती मिठाइयाँ खरीदने से बचें।

असली और नकली घी की पहचान

घी में अक्सर वनस्पति तेल, डालडा, पाम ऑयल या उबले हुए आलू/शकरकंद की मिलावट की जाती है। इसे इन तरीकों से आसानी से पकड़ा जा सकता है:

हथेली का टेस्ट : अपनी हथेली पर एक चम्मच घी रखें।परिणाम: अगर घी असली है, तो वह शरीर की गर्मी से ही तुरंत पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर उसे पिघलने में समय लगे या वह वैसा ही जमा रहे, तो उसमें डालडा या पाम ऑयल की मिलावट है।

हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ( चीनी के साथ): एक कांच के बर्तन में 1 चम्मच पिघला हुआ घी लें। उसमें एक चुटकी चीनी और 1 चम्मच गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं। इसे अच्छे से हिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। यदि नीचे की परत का रंग गहरा लाल या क्रिमसन हो जाता है, तो घी में 'डालडा' या 'वनस्पति घी' मिलाया गया है।

केसर की जांच कैसे करें

गुनगुने पानी या दूध का टेस्ट :एक कटोरी गुनगुने पानी या दूध में केसर के 2-3 धागे डालें। असली केसर धीरे-धीरे अपना सुनहरा/पीला रंग छोड़ता है और उसके धागे पानी में भी अपना लाल रंग बनाए रखते हैं।परिणाम नकली केसर पानी में गिरते ही तुरंत गहरा लाल या गाढ़ा रंग छोड़ देता है और कुछ ही देर में उसका खुद का धागा सफेद या मटमैला हो जाता है।

स्वाद और खुशबू : केसर के एक धागे को जीभ पर रखकर चखें। असली केसर की खुशबू बहुत मीठी और तेज होती है, लेकिन उसका स्वाद हल्का कड़वा होता है। यदि केसर चखने में मीठा लगे, तो समझ लें कि उस पर शुगर सिरप की कोटिंग की गई है।

बेकिंग सोडा टेस्ट थोड़े से पानी में बेकिंग सोडा (मीठा सोडा) मिलाएं और उसमें केसर का धागा डाले यदि पानी का रंग चमकदार पीला होता है, तो केसर असली है। यदि रंग लाल या धुंधला हो जाए, तो वह नकली है।

खोए की बर्फी की शेल्फ लाइफ

साधारण मावा बर्फी: बिना फ्रिज के यह सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही ठीक रहती है। फ्रिज में रखने पर यह 5 से 7 दिन चल सकती है।मिल्क केक / कलाकंद: इनमें नमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये 1 से 2 दिन में ही खराब होने लगते हैं। इन्हें हमेशा फ्रिज में ही रखना चाहिए।

ड्राई फ्रूट वाली बर्फी: अगर खोए की बर्फी में काजू, बादाम या पिस्ता अच्छी मात्रा में मिलाया गया है, तो उसकी लाइफ 1-2 दिन बढ़ जाती है।खराब बर्फी की पहचान कैसे करें?तार या चिपचिपापन बर्फी का एक टुकड़ा तोड़कर देखें। अगर उंगलियों के बीच चिपचिपे तार बन रहे हैं, तो मिठाई बासी हो चुकी है और उसमें बैक्टीरिया पनप चुके हैं।

स्वाद और गंध: बासी खोए की बर्फी में से हल्की खट्टी या बिना रिफाइंड तेल जैसी महक आने लगती है और स्वाद में थोड़ा खट्टापन आ जाता है। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के नियम के अनुसार, हर मिठाई दुकानदार को काउंटर पर रखी खुली मिठाइयों की ट्रे के आगे बेस्ट बिफोर डेट (यानी मिठाई कब तक खाने योग्य है) लिखना अनिवार्य है। खरीदारी करते समय ट्रे पर लगी इस तारीख को जरूर देखें।