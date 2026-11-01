नशे ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, दो सगे भाइयों की मौत से परिवार में पसरा मातम

पट्टी शहर में रविवार तड़के नशे की लत के कारण दो सगे भाइयों की मौत होने का दुखद मामला सामने आया है।

पट्टी (सोढ़ी): पट्टी शहर में रविवार तड़के नशे की लत के कारण दो सगे भाइयों की मौत होने का दुखद मामला सामने आया है। इस घटना से जहां एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया है, वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। मृतकों की पहचान गुरदीप सिंह (36) और सोना सिंह (28) पुत्र जगजीर सिंह, निवासी पट्टी के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई थे और नशे की लत से जूझ रहे थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पट्टी के तारांवाला स्कूल (ब्लॉक कार्यालय) के अंदर बने एक कमरे में यह परिवार पिछले करीब चार वर्षों से रह रहा था। दोनों भाई मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। गुरदीप सिंह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं, जबकि उसका छोटा भाई सोना सिंह अभी अविवाहित था।

मृतकों की माता सुरिंदर कौर और बहन सतविंदर कौर ने नम आंखों से बताया कि दोनों भाई नशे के आदी थे। उनके अनुसार, शनिवार रात दोनों भाई नशे की हालत में अपने कमरे में सोए हुए थे, लेकिन रविवार तड़के दोनों की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि एक भाई सफेद नशे का सेवन करता था, जबकि दूसरा नशीली गोलियां खाने का आदी था।

इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ही घर से दो जवान बेटों की अर्थियां उठने की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। विशेष रूप से गुरदीप सिंह के तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिवार का दुख और भी गहरा हो गया है।