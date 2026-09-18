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होशियारपुर में बच्चे के साथ हैवानियत के बाद ह'त्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By Urmila,Updated: 18 Sep, 2026 05:59 PM

court s major verdict in the case of the brutal assault on an innocent child

होशियारपुर में 5 साल के हरबीर सिंह की किडनैपिंग, कथित कुकर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में आज माननीय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

होशियारपुर (वरिंदर पंडित): होशियारपुर में 5 साल के हरबीर सिंह की किडनैपिंग, कथित कुकर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में आज माननीय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। लगभग आठ महीने पहले न्यू दीप नगर में एक मासूम बच्चे को घर के बाहर से उठाकर श्मशान घाट ले जाने और वहां कथित तौर पर उसके साथ दरिंदगी करने और फिर उसकी हत्या करने की घटना ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद फिर से जगी है।

घर के बाहर खेल रहा था मासूम बच्चा, अचानक हो गया लापता

लगभग आठ महीने पहले न्यू दीप नगर में हरबीर सिंह (5) अपने घर के बाहर मौजूद था। इस दौरान आरोपी उसे अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने हरबीर को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद भी जब मासूम का कोई पता नहीं चला तो मामला पुलिस तक पहुंचा और बच्चे की तलाश के लिए जांच तेज कर दी गई। जांच के दौरान जो बातें सामने आईं, उसने परिवार और इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया। मासूम के साथ हुई घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में मातम और विरोध का माहौल बन गया।

शमशान घाट ले जाकर की थी दरिंदगी

जांच के मुताबिक, आरोपी मासूम हरबीर को शमशान घाट ले गए था। वहां कथित तौर पर उसके साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मासूम की हत्या की खबर सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भारी विरोध हुआ। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

आठ महीने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया फैसला

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट के सामने मामले से जुड़े सबूत और दूसरे तथ्य पेश किए। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे मौत की सज़ा, यानी फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद हरबीर के परिवार को लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद फिर से जगी है। मासूम की मौत के बाद परिवार जिस गहरे सदमे से गुजर रहा था, उस दौरान आरोपी की मौत की सजा को केस की न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। हालांकि, आरोपी को कानून के मुताबिक मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है और उसके बाद की न्यायिक प्रक्रिया भी लागू होगी।

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होशियारपुर में बच्चे के साथ हैवानियत के बाद ह'त्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

होशियारपुर (वरिंदर पंडित): होशियारपुर में 5 साल के हरबीर सिंह की किडनैपिंग, कथित रेप और हत्या के बहुचर्चित मामले में आज माननीय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। लगभग आठ महीने पहले न्यू दीप नगर में एक मासूम बच्चे को घर के बाहर से उठाकर श्मशान घाट ले जाने और वहां कथित तौर पर उसके साथ रेप करने और फिर उसकी हत्या करने की घटना ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद फिर से जगी है।

घर के बाहर खेल रहा था मासूम बच्चा, अचानक हो गया लापता

लगभग आठ महीने पहले न्यू दीप नगर में हरबीर सिंह (5) अपने घर के बाहर मौजूद था। इस दौरान आरोपी उसे अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने हरबीर को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद भी जब मासूम का कोई पता नहीं चला तो मामला पुलिस तक पहुंचा और बच्चे की तलाश के लिए जांच तेज कर दी गई। जांच के दौरान जो बातें सामने आईं, उसने परिवार और इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया। मासूम के साथ हुई घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में मातम और विरोध का माहौल बन गया।

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