पंजाब पुलिस मुलाजिम ने महिला सरपंच के घर के गेट में ठोक दी गाड़ी! चली गोलियां

होशियारपुर के गांव सतौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक पुलिसवाले की गाड़ी मौजूदा सरपंच के घर के गेट से टकराने के बाद मामला काफी गंभीर हो गया।

होशियारपुर (अमरीक सिंह): होशियारपुर के गांव सतौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक पुलिसवाले की गाड़ी मौजूदा सरपंच के घर के गेट से टकराने के बाद मामला काफी गंभीर हो गया। जानकारी यह भी मिली है कि घटना के दौरान गोलियां भी चलीं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरपंच के बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सरपंच का पति मौके से फरार बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, एक पुलिसवाला गांव के मौजूदा सरपंच के घर के मेन गेट पर गाड़ी लाकर ठोक दी। इसके बाद सरपंच का पति और उसका बेटा घटना की जानकारी लेने के लिए उक्त पुलिसवाले के घर पहुंचे। सरपंच के परिवार का आरोप है कि जब वे कारण पूछने गए तो पुलिसवाले ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर उन पर तान दी। सरपंच परिवार के मुताबिक, जब उनके बेटे ने बचाव के लिए रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, तो एक गोली चल गई और पड़ोस के घर की पानी की टंकी में जा लगी। इसके बाद जब दोबारा रिवॉल्वर तानी गई, तो हवाई फायर हुआ। आखिर में सरपंच के बेटे ने पुलिसवाले से सरकारी रिवॉल्वर छीन ली और घर लौट आया।

घटना के तुरंत बाद पुलिसवाले ने अपने डिपार्टमेंट को जानकारी दी, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस और सरपंच परिवार के बीच तीखी बहस हुई। सरपंच परिवार का कहना है कि पुलिसवाले ने उनके घर पर हमला किया, लेकिन पुलिस उन पर रिवॉल्वर छीनने का आरोप लगा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सरपंच के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सरपंच का पति मौके से फरार हो गया।

दूसरी ओर, पुलिसवाले का कहना है कि उसकी सरकारी रिवॉल्वर जबरदस्ती छीनने की कोशिश की गई और उससे हथियार छीन लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और अलग-अलग एंगल से पूरी जांच की जा रही है।

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