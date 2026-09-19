Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का बदला समय

अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का बदला समय

Edited By Kamini,Updated: 19 Sep, 2026 09:40 PM

change in the timing of the retreat ceremony at the attari border

अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव हो गया है।

अमृतसर (नीरज): अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव हो गया है। जानकारी के मुताबिक, मौसम में आए बदलाव को देखते हुए बीएसएफ ने जेसीपी अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी परेड का समय तबदील कर दिया है।

नए समय के अनुसार अब शाम 5:30 से लेकर शाम 6:00 तक परेड हुआ करेगी। इससे पहले शाम 6:00 बजे से लेकर 6:30 तक परेड होती थी। जानकारी के अनुसार सर्दी की दस्तक के चलते जैसे-जैसे दिन छोटे होते जा रहे हैं वैसे-वैसे समय तब्दील किया जाता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!