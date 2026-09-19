अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का बदला समय

अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव हो गया है।

अमृतसर (नीरज): अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव हो गया है। जानकारी के मुताबिक, मौसम में आए बदलाव को देखते हुए बीएसएफ ने जेसीपी अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी परेड का समय तबदील कर दिया है।

नए समय के अनुसार अब शाम 5:30 से लेकर शाम 6:00 तक परेड हुआ करेगी। इससे पहले शाम 6:00 बजे से लेकर 6:30 तक परेड होती थी। जानकारी के अनुसार सर्दी की दस्तक के चलते जैसे-जैसे दिन छोटे होते जा रहे हैं वैसे-वैसे समय तब्दील किया जाता है।

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