जालंधर में कॉलेजों के पास 'बंद कैबिनों' का खेल? एक घंटे के 500 रुपए वसूलने का दावा!

थाना नंबर 2 के अंतर्गत आते बी.एस.एफ. कॉलोनी क्षेत्र में कुछ कॉलेजों के सामने स्थित दुकानों में बनाए गए बंद कैबिन इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं।

जालंधर (शौरी): थाना नंबर 2 के अंतर्गत आते बी.एस.एफ. कॉलोनी क्षेत्र में कुछ कॉलेजों के सामने स्थित दुकानों में बनाए गए बंद कैबिन इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरोप है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों में कुर्सी-मेज लगाकर पूरी तरह बंद कैबिन तैयार किए हुए हैं, जहां लड़के-लड़कियों को बैठने के लिए प्रति घंटे के हिसाब से पैसे वसूले जाते हैं।

सूत्रों के अनुसार इन केबिनों में बैठने के लिए एक घंटे के 500 रुपए तक लिए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि कमरों का किराया 1000 रुपए तक बताया जा रहा है। यह भी चर्चा है कि दुकानदारों की ओर से आने-जाने वाले लोगों का समय रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। बताया जा रहा है कि कुछ कैबिनों में रोशनी की उचित व्यवस्था भी नहीं है और अंदर अंधेरा रहता है। ऐसे में इन दुकानों की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगो द्वारा दावा किया जा रहा है कि कुछ कॉलेज विद्यार्थी इन दुकानों में बने कैबिनों में जाते दिखाई देते हैं।

क्षेत्र में चर्चा है कि क्या संबंधित विभागों को इस गतिविधि की जानकारी है और क्या कभी इन दुकानों की जांच की गई है? ऐसे में सवाल उठता है कि इन बंद कैबिनों में आखिर क्या गतिविधियां होती हैं और क्या संबंधित विभागों की ओर से इन दुकानों की जांच की जाती है?

क्या दुकानों में बंद कैबिनों के संचालन के लिए संबंधित विभागों से अनुमत्ति ली ?

दुकानों के अंदर कैबिन बनाने के मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुकानों में बंद कैबिनों के संचालन के लिए संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति ली गई है? क्या इन दुकानों और ऊपर बने कमरों की नियमित जांच की जाती है? कॉलेजों के आसपास इस तरह की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तथ्यों की जांच करनी चाहिए।

पुलिस करेगी संदिग्ध कैबिनों की चैकिंग, गलत गतिविधियां बर्दाश्त नहीं : ए.सी.पी. राजेश ठाकुर

वहीं, ए.सी.पी. सैंट्रल राजेश ठाकुर ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में समय-समय पर स्वयं चैकिंग करते रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि न हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही कॉलेजों के आसपास स्थित संदिग्ध कैबिनों और दुकानों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान कोई गैरकानूनी गतिविधि सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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