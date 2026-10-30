ABVP से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, अब युवा भाजपा में महासचिव बने भरत महाजन

2011 से 2017 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भरत महाजन को युवा भाजपा पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि भरत महाजन को युवा भाजपा पंजाब के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

पंजाब डैस्क : 2011 से 2017 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भरत महाजन को युवा भाजपा पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि भरत महाजन को युवा भाजपा पंजाब के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। बता दें कि भरत महाजन को सबसे पहले युवा भाजपा पंजाब में कॉलेज आउटरीच इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद वह युवा भाजपा पंजाब के सचिव बने और वर्तमान में उन्हें अब युवा भाजपा में जनरल सैक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है, जोकि एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है।

वहीं अपनी नियुक्ति पर भरत महाजन ने कहा कि वह पार्टी की नीतियों से काफी प्रभावित हैं तथा उन्हें पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में देश विकास की राह पर है और आगे भी चलता रहेगा।