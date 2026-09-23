लुधियाना में पुरानी रंजिश का खौफनाक रूप! घर पर हमला कर की हवाई फायरिंग, इलाके में दहशत

पुरानी रंजिश के चलते एक घर को निशाना बनाकर जमकर ईंट-पत्थर बरसाने और दहशत फैलाने के इरादे से पिस्तौल से हवाई फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

लुधियाना (राज): पुरानी रंजिश के चलते एक घर को निशाना बनाकर जमकर ईंट-पत्थर बरसाने और दहशत फैलाने के इरादे से पिस्तौल से हवाई फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात 21 सितंबर को उस समय हुई जब हमलावर हथियारों से लैस होकर मुद्दई के घर के बाहर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने अवैध पिस्तौलों से हवाई फायर झोंक दिए, जिससे इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों के घरों से बाहर निकलने और भारी भीड़ इकट्ठा होने पर हमलावर जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित के आधिकारिक बयानों पर पुलिस ने नामजद आरोपियों और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दिए आधिकारिक बयानों में कन्हैया कुमार ने बताया कि 21 सितंबर को वह अपने घर के अंदर मौजूद था। अचानक घर के बाहर से ऊंची आवाज में जोर-जोर से शोर-शराबा और गंदी-गंदी गालियां निकालने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसने अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर जाकर नीचे गली में देखा, तो बाहर जोत, अजय, बल्ली, मोली और कुलवीर सिंह उर्फ गुन्नी अपने 2-3 अज्ञात साथियों के साथ खड़े थे। मुद्दई ने बताया कि वह इन सभी को पहले से अच्छी तरह जानता है और उनके साथ उसकी काफी समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है।

मुद्दई के अनुसार, जैसे ही हमलावरों ने उसे छत पर देखा, उन्होंने उसके मकान और उसकी तरफ ताबड़तोड़ ईंट-पत्थर और रोड़े फेंकने शुरू कर दिए। अपनी जान और घर के बचाव में मुद्दई ने भी छत से उनकी तरफ रोड़े फेंके। इसी बीच आरोपी जोत और बल्ली, जिनके हाथों में पिस्तौलें थी, ने दहशत फैलाने और जानलेवा दबाव बनाने की नीयत से अपनी पिस्तौलों से एक के बाद एक कई हवाई फायर कर दिए। गोलियों की गूंज और पथराव की आवाज सुनकर आसपास के घरों में रहने वाले लोग सहम गए और तुरंत बाहर निकलने लगे। फायरिंग के बाद जैसे ही मोहल्ले के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुटने लगे और शोर मच गया, हमलावर खुद को घिरता देख घबरा गए। इसके बाद जोत, अजय, बल्ली, मोली, कुलवीर सिंह उर्फ गुन्नी और उनके आरोपी अज्ञात साथी हथियारों का प्रदर्शन करते हुए मौके से तेजी से फरार हो गए।

घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम और स्थानीय थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस दल-बल सहित मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने गली से ईंट-पत्थरों के टुकड़े और फायरिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मुद्दई के विस्तृत बयानों के आधार पर जोत, अजय, बल्ली, मोली, कुलवीर सिंह उर्फ गुन्नी और उनके 2-3 अज्ञात साथियों के खिलाफ रंजिशन हमला करने, पथराव करने, आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियारों से फायरिंग करने और दहशत फैलाने की धाराओं के तहत नियमित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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