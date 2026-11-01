खुद/कुशी की कोशिश करने वाली महिला बोली-ससुर ने जब्री पिलाई थी जहरीली दवाई

मकसूदां के न्यू आनंद नगर में ससुरालियों द्वारा परेशान किए जाने पर जहरीली दवाई निगल करने के मामले में विवाहिता को डाक्टरों ने फिट करार दे दिया है।

जालंधर (वरुण): मकसूदां के न्यू आनंद नगर में ससुरालियों द्वारा परेशान किए जाने पर जहरीली दवाई निगल करने के मामले में विवाहिता को डाक्टरों ने फिट करार दे दिया है। हालांकि विवाहिता कुछ खा-पी नहीं सकती लेकिन थाना एक की पुलिस ने महिला मनदीप कौर के बयान दर्ज कर लिए हैं। बयानों में मनदीप कौर ने कहा कि उसके ससुर मक्खन सिंह ने उसे पकड़ कर जहरीली दवा पिलाई थी। उसने बाद में पानी मुंह में डाल कर काफी दवा बाहर निकाल दी थी लेकिन कुछ दवा उसके अंदर चली गई जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने बयान दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

थाना एक के प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि मनदीप कौर के बयान दर्ज कर लिए गए हैं लेकिन उसने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जाएगी। उधर मनदीप कौर ने भाई जगजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने की तरफ से शुरू से ही उनके मामले में ढील दी जा रही है। पहले दिन ही मनदीप कौर के ससुर को पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिया और अब एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी की जा रही है। उसने कहा कि अगर उसकी बहन को कुछ हो जाता तो पुलिस ने तब तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कर लेनी थी लेकिन जिंदा इंसान को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। जगजीत सिंह ने कहा कि अगर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो वह सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेंगे।

केस दर्ज न करने पर दो बार लग चुका है थाना एक के बाहर धरना

बता दें कि न्यू आनंद नगर में ही जहर निगल कर गर्लफ्रैंड के घर जाकर दम तोड़ने वाले युवक ओमवीर के परिजन भी थाना एक के बाहर दो बार धरना दे चुके हैं। उनका भी आरोप था कि ओमवीर द्वारा सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि वह किन लोगों से परेशान होकर जान दे रहा है लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। दूसरी बार जब थाना एक के बाहर धरना लगा तो फिर जाकर पुलिस ने ओमवीर की गर्लफ्रैंड, उसकी मां और अन्य लोगों खिलाफ केस दर्ज किया था लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

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