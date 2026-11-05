अब AI कैमरों से कटेगा डबल-ट्रिपल चालान, कैमरे पकड़ेंगे इंश्योरेंस और पॉल्यूशन भी

शहर में अपने वाहनों की इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न लेने वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर पुलिस विभाग के स्वचालित कैमरों ने उनका बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ज़ेबरा क्रॉसिंग का उल्लंघन, रेड लाइट क्रॉसिंग इत्यादि का चालान किया तो इंश्योरेंस और...

लुधियाना (सुरिंदर सन्नी): शहर में अपने वाहनों की इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न लेने वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर पुलिस विभाग के स्वचालित कैमरों ने उनका बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ज़ेबरा क्रॉसिंग का उल्लंघन, रेड लाइट क्रॉसिंग इत्यादि का चालान किया तो इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर ऑटोमेटिक तरीके से चालान के जुर्म बढ़ जाएंगे। इस संबंधी ट्रैफिक अधिकारियों के पास आधिकारिक आदेश आ चुके है। जल्द ही इसे लागू किया जा रहा है।

बता दें कि शहर में 46 ऐसे प्वाइंट हैं, जहां पर ए.आई. कैमरों की सहायता से कुछ ट्रैफिक जुर्म के रूप में ऑटोमेटिक तरीके से चालान किए जाते हैं। चालान का मैसेज वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंच जाता है, जिसे ऑनलाइन तरीके से अदा किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा करीब 6 महीने पहले इस सेवा को जोर-शोर से शुरू किया गया था, जिसके बाद से रोजाना 700 से 800 ई चालान हो रहे है।

अब ई चालान में एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। वाहन चालकों को इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए छोटी सी गलती का भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी चालक का ऑनलाइन तरीके से बिना हेलमेट के जुर्म में चालान हुआ है तो अगर उसके पास वैध पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस नहीं है तो इन दोनों जुर्म की धारा भी साथ में जुड़ जाएगी। ऐसे में हेलमेट न पहनना चालक को 8 हजार रुपए (बिना हैलमेट एक हजार, बिना इंश्योरेंस 2 हजार, बिना पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट 5 हजार) की जुर्माना राशि में पड़ेगा। इससे संबंधी आदेश आने पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा अगली तैयारी शुरू कर दी गई है।

आदेशों को करवा रहे लागू- ए.सी.पी. बांसल

इस संबंध में ए.सी.पी. ट्रैफिक जतिन बांसल का कहना है कि उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जा चुके है, जिसे लागू करवाने के प्रयास शुरू कर दिए गए है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अपने वाहनों के सभी कागजात जैसे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्युशन कंट्रोल सर्टिफिकेट तथा ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि पूर्ण रखें।