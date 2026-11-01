चंडीगढ़ के लोगों को केंद्र सरकार का तोहफा, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा और तीखा राजनीतिक हमला बोला।

चंडीगढ़ (मनप्रीत, शीना): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा और तीखा राजनीतिक हमला बोला। शाह ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब समेत पूरे देश को पूरी तरह से नशा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ के लिए 258 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास की जानकारी दी, जिसमें रायपुर कलां में 68 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला इंटरस्टेट बस डिपो (CTU) और पुलिस कर्मियों के लिए 192 टाइप-3 घर शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में भी काम करेगी। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है कि देश को विकसित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कौन काम कर रहा है। इन सभी कामों का हिसाब 2029 के चुनाव में दिया जाएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में किए जा रहे बड़े इवेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ऐसे हालात बन रहे हैं जो 1984 के पीड़ितों के सिख परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह पहले ही कहा गया था कि यह इवेंट 1 और 2 नवंबर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तारीखों से सिख समुदाय की भावनाएं जुड़ी हैं। इसके बावजूद, उन्होंने इन दिनों इवेंट करने पर नाराजगी जताई।

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