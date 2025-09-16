iPhone 17: रिपेयर का खर्च उड़ा देगा होश, जानें बैटरी-स्क्रीन बदलने की कीमत

एप्पल ने अपने ग्राहकों के लिए नए iPhone 17 सीरीज़ के लॉन्च के साथ-साथ, मरम्मत (रिपेयर) की कीमतों की भी घोषणा की है। ये कीमतें उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं जिनके पास AppleCare+ नहीं है। कंपनी ने बैटरी, स्क्रीन और अन्य सामान्य मरम्मत की लागतों को...

हिमाचल डेस्क। एप्पल ने अपने ग्राहकों के लिए नए iPhone 17 सीरीज़ के लॉन्च के साथ-साथ, मरम्मत (रिपेयर) की कीमतों की भी घोषणा की है। ये कीमतें उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं जिनके पास AppleCare+ नहीं है। कंपनी ने बैटरी, स्क्रीन और अन्य सामान्य मरम्मत की लागतों को स्पष्ट किया है, जिससे ग्राहकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मरम्मत पर कितना खर्च हो सकता है।

बैटरी रिप्लेसमेंट: iPhone 17 की बैटरी बदलने का खर्च ₹9,800 है, जबकि iPhone 17 Pro, Pro Max, और Air के लिए यह लागत ₹11,800 है। AppleCare+ कवरेज वाले ग्राहकों को अगर उनकी बैटरी की क्षमता 80% से कम हो जाती है, तो यह सेवा मुफ्त मिलेगी।

स्क्रीन रिप्लेसमेंट: स्क्रीन टूटने पर मरम्मत काफी महंगी हो जाती है। iPhone 17, 17 Pro, और Air की स्क्रीन बदलने के लिए ₹32,900 का भुगतान करना होगा। iPhone 17 Pro Max के लिए यह लागत ₹38,900 तक जाती है। यदि स्क्रीन और पीछे का ग्लास दोनों टूट जाते हैं, तो iPhone 17, 17 Pro, और Air के लिए ₹40,500 और Pro Max के लिए ₹46,800 का खर्च आएगा। AppleCare+ यूजर्स के लिए स्क्रीन मरम्मत का खर्च केवल ₹2,500 है, और दोनों को बदलने के लिए ₹5,000 है।

अन्य मरम्मत पर खर्च:

रियर ग्लास: सभी मॉडलों में पीछे का ग्लास बदलने की लागत ₹14,900 है, जबकि AppleCare+ ग्राहकों के लिए यह शुल्क सिर्फ ₹2,500 है।

रियर कैमरा: iPhone 17 और Air के रियर कैमरे की मरम्मत के लिए ₹16,900 का खर्च आएगा, जबकि Pro और Pro Max के लिए यह लागत ₹25,900 है। AppleCare+ वाले ग्राहकों के लिए सभी मॉडलों में कैमरा मरम्मत के लिए ₹8,900 का खर्च आएगा।

गंभीर क्षति (डैमेज) पर खर्च:

अगर फोन को कोई गंभीर या अज्ञात क्षति होती है, तो मरम्मत का खर्च काफी बढ़ जाता है। iPhone 17 के लिए यह खर्च ₹66,500 तक हो सकता है, iPhone Air के लिए ₹81,900, और iPhone 17 Pro और Pro Max के लिए ₹89,900 तक पहुँच सकता है।

यह जानकारी उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो नया iPhone 17 खरीदने की योजना बना रहे हैं। इससे उन्हें AppleCare+ लेने या न लेने का निर्णय लेने में मदद मिलेगी, खासकर अगर वे मरम्मत पर होने वाले संभावित खर्च से बचना चाहते हैं।