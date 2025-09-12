Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मरीजों को मिलेगा बड़ा लाभ: Chandigarh और Una में लगने जा रहे निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप, PGI के डॉक्टर करेंगे जांच

मरीजों को मिलेगा बड़ा लाभ: Chandigarh और Una में लगने जा रहे निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप, PGI के डॉक्टर करेंगे जांच

Edited By Kamini,Updated: 12 Sep, 2025 03:03 PM

free mega medical camp

इस दौरान मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। ये 2 बड़े कैंप चंडीगढ़ और ऊना में लगने जा रहे हैं।

चंडीगढ़: सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट लगातार समाज सेवा और आम जनता के स्वास्थ्य की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में ट्रस्ट द्वारा 2 बड़े निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। ये 2 बड़े कैंप चंडीगढ़ और ऊना में लगने जा रहे हैं।

PunjabKesari

पहला कैंप चंडीगढ़

पहला निशुल्क मेडिकल कैंप 14 सितंबर रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-45 स्थित सामुदायिक केंद्र हॉल में होगा। इस  कैंप में आंख, ईएनटी (कान, नाक, गला) और त्वचा संबंधी रोगों के लिए मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि यह मेडिकल कैंप पूरी तरह निशुल्क है और पीजीआई  के डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। साथ ही, डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 

दूसरा कैंप ऊना  

इसी के साथ दूसरा विशाल मेगा मेडिकल कैंप 21 सितंबर रविवार को ऊना के सुविधा पैलेस में आयोजित होगा। इस कैंप की विशेषता यह होगी कि देश के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष डॉ. राजबहादुर, जो ऊना जिला के रहने वाले हैं, स्वयं मरीजों को परामर्श देंगे। उनके साथ PGIMER चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर भी विभिन्न रोगों की जांच करेंगे। यहां हड्डी रोग, आंख, त्वचा एवं ईएनटी विशेषज्ञ मरीजों को सेवाएं देंगे और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस अवसर पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि होंगे, जबकि पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो और ऊना जनहित मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

और ये भी पढ़े

इस आयोजन में मुख्य अतिथि विधायक सतपाल सिंह सत्ती होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऊना जनहित मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि संस्था इससे पहले भी ट्राइबल जिला लाहौल-स्पीति सहित प्रदेश के कई इलाकों में बड़े स्तर पर निशुल्क मेगा मेडिकल कैंप आयोजित कर चुकी है। इन कैंपों के माध्यम से देश के जाने-माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं लोगों को उनके घर-द्वार पर उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि ऊना जिला और आसपास के क्षेत्र के हजारों रोगी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा हासिल करने के लिए पीजीआई तथा अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर होते हैं लेकिन अब उनके घर द्वार पर ही उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं इस कैंप में मिलेंगी। 

इस संबंधी जानकारी देते हुए शिविर के संयोजक परीक्षित राणा और ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि इन दोनों जगह लगने वाले कैंप में आने वाले मरीजों को सुबह 8 बजे से पंजीकरण शुरू होगा और मरीजों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक इस निशुल्क मेडिकल कैंप का लाभ उठाएं। अभिषेक राणा ने कहा कि ऊना में लगने वाले इस मेगा मेडिकल कैंप से सैकड़ों लोग लाभान्वित होंगे और पंजीकरण का कार्य प्रातः 8 बजे से शुरू होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि संस्था पहले भी लाहौल-स्पीति सहित कई इलाकों में बड़े स्तर पर निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप आयोजित कर चुकी है और अब चंडीगढ़ व ऊना में आयोजित होने वाले इन शिविरों से सैकड़ों लोग लाभान्वित होंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!